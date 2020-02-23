Гол новачка допоміг "Карпатам" зіграти внічию з "Дніпро-1": відео

Львівські "Карпати" відкривали 2020 рік домашнім матчем проти "Дніпро-1". У підсумку в матчі була зафіксована нічия.

Карпати – Дніпро-1 1:1

Голи: Діеє, 24 – Супряга, 41

Вилучення: Дубінчак, 88 (Карпати)

Команди обережно розпочали матч. Тож моментів на початку зустрічі було обмаль. Можна лиш згадати удар Назарини зі штрафного та удар Багатова у падінні.

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Значно гостріше було на 22-й хвилині, коли Дубінчак отримав пас на хід. Та захисник вирішив впасти у штрафному майданчику. Однак замість пенальті у ворота "Дніпро-1", захисник "зелено-білих" отримав попередження.

Та все ж за дві хвилини м'яч у ворота гостей таки залетів. Організували його два новачки команди – Пасіч прострелив, а Діеє в дотик переправив м'яч у ворота. При цьому нападник міг перебувати у мінімальному офсайді.

"Карпати" могли одразу подвоювати рахунок, коли після прострілу Папа Гуйє мало не зрізав м'яч у власні ворота. Дніпрян врятувала стійка.

Гості зрівняли рахунок незадовго до перерви. Коркішко на фланзі віддав пас на Польового, а захисник прострелив вздовж лінії воріт. А вже там ніким не прикритий Супряга в дотик переправив м'яч у ворота.

У другому таймі команди на початку ще обмінялися моментами. А після цього грали майже без воріт. Кудрик та Юрчук майже не вступали в гру. Тож єдині два моменти, які можна згадати – коли Логінов мало не зрізав м'яч у власні ворота. У протилежних воріт м'яч влучив у перекладину після прострілу (при цьому Кудрик не надто вдало реагував на цей навіс).

В кінцівці матчу "Карпати" дещо підсіли та притислися до власних воріт. Однак гостям забити не вдалося. Хоча вони отримали численну більшість, коли на 88-й хвилині Дубінчак отримав другу жовту картку.

Тож команди зіграли внічию. "Карпати" залишаються на останньому місці. "Дніпро-1" залишився на восьмому місці.

Карпати – Дніпро-1 відеоогляд матчу