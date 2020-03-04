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Карпати – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Карпати – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ / fckarpaty.com

4-го березня львівські "Карпати" зустрінуться з "Олександрією" у рамках 21 туру чемпіонату України з футболу. Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок "Карпати" – "Олександрія" розпочнеться у Львові о 19:30. Матч покаже телеканал УНІАН.

Дивіться також: "Карпати" програли "Колосу" і продовжили серію без перемог до 13 матчів: відео

Також трансляцію гри можна знайти на ютуб-каналі Football Hub. Переглянути матч можна, не покидаючи сайт Спорт24.

Карпати – Олександрія: онлайн-трансляція

Обидва клуби після поновлення чемпіонату України не змогли виграти жодного матчу. "Карпати" зіграли внічию з "Дніпром-1" і програли "Колосу", а "Олександрія" розділила очки зі "Львовом" і також програла "Колосу".

Якщо "Олександрія" гарантувала собі місце в топ-6, то "Карпати" перебувають на останній сходинці і ризикують вилетіти в Першу лігу. Таким чином, підопічним Романа Санжара вкрай важливо перемагати.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати ФК Олександрія
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