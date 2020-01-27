Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі: ким були інші жертви

Смерть баскетболіста Кобі Браянта сталась у результаті аварії вертольота – машина загорілася та пішла донизу. У момент трагедії на борту перебували 9 осіб. Усі загинули.

Спершу американські ЗМІ писали, що на борту з Кобі Браянтом перебували чотири доньки спортсмена. Але цю інформацію згодом спростували. Щоправда, більшість провідних американськиїх видань пишуть, що все ж серед загиблих – його 13-річна донька Джіанна.

До теми! З Кобі Браянтом в авіакатастрофі загинула його донька Джіана



Кобі Браянт разом із 13-річною донькою Джіанною / Фото: AP

Щодо решти загиблих, на борту також перебували партнерка Джіанни у баскетбольній команді та її батько. Американські ЗМІ пишуть, що це 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Його доньку звали Алісса. Відомо, що Алісса та Джіанна разом грали за команду Спортивної академії Мамба. Летіли вони власне на гру.



Джон Альтобеллі

Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.



На місці катастрофи зараз збираються люди / Фото: Sky News

За останньою інформацією, шериф округу Лос-Анджелес повідомив, що на борту вертольота Брайанта перебували не 5, а 9 осіб. Всі загинули.

Важливо! Офіційно тіла загиблих ще ідентифікували.

Зверніть увагу! З'явилося відео з місця катастрофи вертольота з Кобі Браянтом

Що відомо про загибель Кобі Браянта

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом. За даними влади Калабаса, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем. Серед людей, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.

ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76. Це був його власний гвинтокрил. Авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.

Радимо ознайомитися! Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста