"Колос" вдома розгромив "Дніпро-1" завдяки дублю новачка: відео

7 грудня "Колос" здобув впевнену перемогу у матчі з "Дніпром-1" в рамках 17 туру УПЛ.

Колос – Дніпро-1 4:0

Голи: Вільхамссон, 14, 52, Ільїн, 57, Смирний, 78

Вилучення: Коркішко, 40

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Вже на 14-й хвилині Шаповал збив у штрафному Ільїна, як тільки півзахисник увійшов в його володіння через правий фланг, і заробив пенальті у власні ворота. Вільхамссон з 11-тиметрової позначки холоднокровно розвів м'яч і голкіпера по різних кутах – 1:0.

Відео першого голу Вільхамссона

Наприкінці першого тайму "Дніпро-1" ще й залишився у меншості. Дуже нерозумне друге попередження отримав Коркішко за симуляцію на своїй половині поля.

Червона картка Коркішка

На 52-й хвилині ковалівці подвоїли свою перевагу – Сахневич навісив з правого флангу, Логінов невдало вибив м'яч, зробивши скидку на ногу Вільхамссону, й ісландець з кута воротарського розстріляв ворота – 2:0.

Відео другого голу Вільхамссона

А вже за 5 хвилин у матчі рахунок став розгромним. Лисенко притримав атаку, після чого віддав на правий фланг, але Ільїн вирішив не подавати, а просто вклав м'яч за спину голкіперу у ліву дев'ятку – 3:0.

Відео голу Ільїна

Та на цьому ковалівці не зупинилися і забили четвертий м'яч – після передачі Ільїна Смирний прийняв м'яч перед правим кутом штрафної, розвернувся і точно пробив в ближній кут.

Таким чином, "Колос" піднявся на три позиції та увійшов у першу шістку (20 очок), "Дніпро-1" з 18 очками опустився на 9 позицію.