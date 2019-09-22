Костюк програла росіянці фінал тенісного турніру ITF у Франції

Українка Марта Костюк не змогла виграти тенісний турнір серії ITF у Франції. У Сан-Мало українка програла представниці Росії Наталії Віхлянцевій.

Марта Костюк – Наталя Віхлянцева 0:2 (3:6, 2:6)

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Тенісистки рівно розпочали поєдинок, захистивши свої подачі. У четвертому геймі росіянка зробила брейк, але українка відразу відібрала подачу Віхлянцевої.

У восьмому геймі Віхлянцева зробила ще один брейк і вирвалася вперед 5:3. Марта мала брейк-пойнт, коли росіянка подавала на сет. Та Костюк не скористалася шансом врятувати парію й програла.

У наступному сеті Віхлянцева виглядала ще потужніше. Два брейки дозволили росіянці розгромити Костюк та виграти турнір.

Костюк вдруге в сезоні вийшла в фінал турніру одиночного розряду. У липні вона програла у фіналі 60-тисячника в Торуні.