"Динамо" і "Шахтар" зіграють в 1/8 фіналу Кубка України: результати жеребкування

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Кубок України 2019 жеребкування – пари команд на Кубок України
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України / shakhtar.com

У четвер, 3-го жовтня, у Будинку футболу відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубка України сезону 2019/2020. "Динамо" і "Шахтар" зіграють в 1/8 фіналу між собою. Гра відбудеться у Києві.

У церемонії жеребкування взяли участь легендарні українські футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук.

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Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Колос Ковалівка – Ворскла

Минай – ФК Львів

Миколаїв – Десна

Альянс – Гінрик-Спорт

Динамо – Шахтар

Інгулець – Дніпро-1

Маріуполь – Олімпік

Олександрія – Зоря

Базовим днем для матчів 1/8 фіналу Кубка України є 30 жовтня 2019 року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Кубок України
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