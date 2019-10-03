"Динамо" і "Шахтар" зіграють в 1/8 фіналу Кубка України: результати жеребкування
У четвер, 3-го жовтня, у Будинку футболу відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубка України сезону 2019/2020. "Динамо" і "Шахтар" зіграють в 1/8 фіналу між собою. Гра відбудеться у Києві.
У церемонії жеребкування взяли участь легендарні українські футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук.
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Колос Ковалівка – Ворскла
Минай – ФК Львів
Миколаїв – Десна
Альянс – Гінрик-Спорт
Динамо – Шахтар
Інгулець – Дніпро-1
Маріуполь – Олімпік
Олександрія – Зоря
Базовим днем для матчів 1/8 фіналу Кубка України є 30 жовтня 2019 року.
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