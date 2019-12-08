"Лаціо" у божевільному матчі завдав "Ювентусу" першої поразки в сезоні: відео

У центральному матчі 15-го туру Серії А "Лаціо" на своєму полі переміг "Ювентус" – 3:1.

Лаціо – Ювентус 3:1

Голи: Луїз Феліпе, 45+1, Мілінкович-Савич, 74, Кайседо, 90+5 – Роналду, 24

Вилучення: Куадрадо, 69 (Ювентус)

Нереалізований пенальті: Іммобіле, 79 (Лаціо)

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"Стара синьйора" вийшла вперед на 25-й хвилині – Кріштіану Роналду з близької відстані замкнув простріл Родріго Бентанкура. "Лаціо" відігрався в кінці першого тайму завдяки точному удару Луїса Феліпе.

Ключовим моментом матчу стало видалення Хуана Куадрадо на 69-й хвилині. У більшості "Лаціо" заволодів перевагою і на 74-й хвилині Сергій Мілінкович-Савич забив другий м'яч.

Через п'ять хвилин Чіро Іммобіле міг зняти всі питання про переможця матчу, але найкращий бомбардир "Лаціо" не реалізував пенальті. Приголомшливу реакцію продемонстрував Войцех Щесни, який відбив не тільки удар з 11-метрової позначки, але і добивання Іммобіле.

У компенсований час "Лаціо" все ж вдалося забити третій м'яч – відзначився Феліпе Кайседо.

Ця поразка стала першою для команди Саррі в поточному сезоні. Наразі "б'янконері" посідають друге місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від "Інтера" на 2 очки.

Лаціо – Ювентус відеоогляд матчу