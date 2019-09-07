Леклер курйозно виграв кваліфікацію гран-прі Італії

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Леклер курйозно виграв кваліфікацію гран-прі Італії

В Італії в суботу, 7-го вересня, відбулася кваліфікації гран-прі Італії на знаменитій трасі "Монца". Перемогу вдалося здобути пілоту Ferrari Шарлю Леклеру, яка для нього є другою поспіль. Минулого тижня Шарль відсвяткував перемогу в Бельгії.

В останній сесії Шарль Леклер зумів подолати коло за 1:19.307, що дозволило йому виграти кваліфікацію.

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В останній сесії не встигли всі гонщики проїхати швидке коло, як були показані червоні прапори. Кімі Ряйкконен розбив свій болід і кваліфікацію було тимчасово зупинено.

Після поновлення гонщики не спішили повертатися на трасу й виїхали для останньої спроби менше, аніж за хвилину до завершення сесії. Майже всі боліди скупчилися разом і не встигли "зайти" на нове коло – було показано червоні прапори, що означало завершення кваліфікації.

Відтак ніхто з пілотів не зумів оновити свій час, а дехто взагалі й не проїхав швидкого кола.

З другого місця у неділю, 8-го вересня, стартуватиме Льюїс Хемілтон з Mercedes. Його партнер Валттері Боттас розпочне гонку третім. Феттель з Ferrari – четвертим.

 

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Теги: Спорт Формула-1 Ferrari Mercedes Red Bull Себастьян Феттель Шарль Леклер Льюїс Хемілтон Валттері Боттас Макс Ферстаппен Новини Спорту
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