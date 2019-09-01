Леклер впевнено виграв гран-прі Бельгії й здобув першу перемогу у Формулі-1

Пілот Ferrari Шарль Леклер виграв гран-прі Бельгії, здобувши свою першу перемогу у Формулі-1.

Шарль утретє у кар'єрі стартував з поул-позиції, вигравши кваліфікацію у суботу.

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На старті гран-прі Леклер відстояв першу позицію. На деякий час Шарль віддав лідерство партнеру по команді Себастьяну Феттелю. Однак стратегія Шарля на гонку виявилася кращою.

Феттель у підсумку відкотився аж не четверте місце. Німця випередили два пілоти Mercedes – Льюїс Хемілтон та Валттері Боттас.

Завдяки перемозі в Спа Леклер посів третю сходинку в списку наймолодших переможців гран-прі.

Найкращим за цим показником є ​​пілот Red Bull Макс Ферстаппен, який переміг в Іспанії 2016 у віці 18 років і 7 місяців, друге місце – за Себастьяном Феттелем і його перемогою за Toro Rosso в Італії у 2008 році (21 рік і 2 місяці).

Леклер 21 рік і 10 місяців, він змістив з третього рядка Фернандо Алонсо, який переміг e 22 роки на гран-прі Угорщини-2003.

Пілот Ferrari став 108-м гонщиком в історії, який піднявся на верхню сходинку подіуму і лише п'ятим членом клубу нових переможців гран-прі за останнє десятиліття.