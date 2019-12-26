Лестер – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

"Лестер" у рамках 19 туру чемпіонату Англії прийме лідера турнірної таблиці "Ліверпуль". Переглянути гру можна онлайн на сайті Спорт24.

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Поєдинок "Лестер" – "Ліверпуль" відбудеться 26 грудня. Початок гри о 22:00.

Пікантності поєдинку додають дві обставини. По-перше, "лисиці" наразі є головними переслідувачами "Ліверпуля" в АПЛ. Між командами 10 очок різниці й "мерсисайдці" також мають гру в запасі.

По-друге, "Лестер" тренує колишній тренер "Ліверпуля" Брендан Роджерс. У сезоні 2013/2014 Роджерс з "Ліверпулем" став віцечемпіоном Англії.

Лестер – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу