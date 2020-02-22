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Лестер – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція топ-матчу чемпіонату Англії

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Лестер – Манчестер Сіті онлайн / Getty Images

У суботу, 22 лютого, в АПЛ топ-матч – "Лестер" приймає "Манчестер Сіті". Обидві команди претендують на друге місце в чемпіонаті. Початок матчу між командами о 19:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Правами на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні володіє канал Setanta Sport. Саме він і покаже матч "Лестер" – "Манчестер Сіті". Початок трансляції о 19:25. Сам матч розпочнеться о 19:30.

До слова: Лестер – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Переглянути матч "Лестер" – "Манчестер Сіті" можна онлайн. Трансляція матчу "Лестер" – "Манчестер Сіті" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальною" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Лестер – Манчестер Сіті

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті
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