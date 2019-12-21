Ліверпуль – Фламенгу: де дивитися онлайн фінал клубного чемпіонату світу

У суботу, 21 грудня, "Ліверпуль" та "Фламенгу" зіграють у фіналі клубного чемпіонату світу. Переглянути поєдинок в України можна по телебаченню.

Матчі клубного чемпіонату світу в Україні показує телеканал "UA: Перший". Саме він і покаже фінальний поєдинок "Ліверпуль" – "Фламенгу" в прямому ефірі.

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Початок трансляції о 19:25. Сам матч "Ліверпуль" – "Фламенгу" розпочнеться о 19:30. Переглянути поєдинок можна онлайн на сайті телеканалу за цим посиланням.

"Ліверпуль" у півфіналі турніру вирвав перемогу в мексиканського клубу "Монтеррей". Натомість "Фламенгу" переграв "Аль-Хіляль".

Ні "Ліверпуль", ні "Фламенгу" ніколи не вигравали клубний чемпіонат світу.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Фламенгу" читайте на сайті Спорт24.