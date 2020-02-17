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Ломаченко – Лопес: українець ефектним відео підтвердив дату майбутнього бою

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Ломаченко – Лопес промо / Getty Images

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) підтвердив проведення об'єднавчого бою з американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) 30 травня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".

Про це українець повідомив у спільному Instagram-акаунті з Олександром Усиком "Lomus".

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"Вже офіційно! Промо-ролик поєдинку Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса", – повідомляється на сторінці боксера.

Мовником в США стане ESPN PPV. Промоутер українського чемпіона Боб Арум раніше заявляв, що поєдинок між його підопічним і Лопесом узгоджений.

  • Якщо бій Ломаченко – Лопес відбудеться, то українець може отримати за нього 4,5 мільйони доларів. Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.
  • Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
  • Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
  • Якщо Ломаченко переможе, він стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. І другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Василь Ломаченко Бокс
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