Ломаченко – Лопес: українець ефектним відео підтвердив дату майбутнього бою
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) підтвердив проведення об'єднавчого бою з американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) 30 травня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".
Про це українець повідомив у спільному Instagram-акаунті з Олександром Усиком "Lomus".
Читайте також: Василю Ломаченку – 32: історія успіху та найкращі бої видатного боксера
"Вже офіційно! Промо-ролик поєдинку Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса", – повідомляється на сторінці боксера.
Мовником в США стане ESPN PPV. Промоутер українського чемпіона Боб Арум раніше заявляв, що поєдинок між його підопічним і Лопесом узгоджений.
- Якщо бій Ломаченко – Лопес відбудеться, то українець може отримати за нього 4,5 мільйони доларів. Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.
- Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
- Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
- Якщо Ломаченко переможе, він стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. І другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі