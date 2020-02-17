Ломаченко – Лопес: українець ефектним відео підтвердив дату майбутнього бою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) підтвердив проведення об'єднавчого бою з американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) 30 травня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".

Про це українець повідомив у спільному Instagram-акаунті з Олександром Усиком "Lomus".

Читайте також: Василю Ломаченку – 32: історія успіху та найкращі бої видатного боксера

"Вже офіційно! Промо-ролик поєдинку Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса", – повідомляється на сторінці боксера.

Мовником в США стане ESPN PPV. Промоутер українського чемпіона Боб Арум раніше заявляв, що поєдинок між його підопічним і Лопесом узгоджений.