Ломаченко яскраво переміг Кемпбелла й завоював три чемпіонські пояси

Українець Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл зустрілися в ніч з 31-го серпня на 1-е вересня у поєдинку за титули WBA, WBO та вакантний пояс WBC. Перемогу вдалося здобути українському боксеру.

Перший раунд традиційно минув у розвідці. У Кемпбелла пройшли два удари зліва, проте це не похитнуло впевненість Василя. У наступній 3-хвилині українець трішки збільшив темп. Наслідком стали декілька влучних джебів від Василя.

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У третьому раунді британець проґавив потужний удар в обличчя. Ломаченко "розрядив" свою ліву гармату, але Люк встояв та не дозволив Василю себе добити.

Кемпбелл намагався тримати Ломаченка на відстані завдяки широкому кроку. Але Василь, як би це не було дивно, підставляв своє обличчя, щоб вийти на ближню дистанцію. Все більш помітним ставало, що українець користується своїм козирем – швидкістю. Кемпбелл, який візуально більш габаритний, цілив у печінку опонента.



Фото: gettyimages

П'ятий раунд Василь розпочав з пресингу, збільшивши швидкість. Ломаченко почав вкладатися в удари й останні секунди раунду Кемпбелл ледь не зустрів на канвасі. У Ломаченка пройшов потужний короткий удар назустріч у щелепу, після якого українець почав добивати суперника. Тільки гонг врятував Люка від нокдауну, а то й нокауту.

Екватор поєдинку виявився більш рівним, аніж попередні раунди. Кемпбелл дивом встиг відновитися й навіть декілька разів небезпечно пробив. У сьомому раунді боксери затіяли шалений обмін ударами. Спершу здавалося, що ситуацією володіє Кемпбелл, але Василь швидко перехопив ініціативу. Після цього гонг знову врятував британця від нокдауну.



​Фото: gettyimages

У восьмому раунді Ломаченко продовжив домінувати в ринзі. Кемпбелл досить важко задихав і почав більше "клінчувати": багато ударів українців були влучними. Та варто зазначити, що оборона Люка заслуговувала похвали. У дев'ятій трихвилинці у Василя пройшов хороший джеб, а також спортсмени обмінялися декількома гострими ударами.

У десятому раунді Кемпбелл продовжив витримувати темп, який запропонував Ломаченко й різниця у швидкості між боксерами була не високою. Хоч Люк не проводив багато атак, але його захист не дозволив Ломаченку проводити гострі атаки.

Ніхто не прогнозував, що бій дійде до "чемпіонських раундів". В 11-й трихвилинці Василь знову почав більше зближуватися, щоб дістатися до голови суперника. Це передбачало, що українець також пропускав. За трішки більше, аніж хвилину до кінця раунду Кемпбелл побував у нокдауні після декількох потужних ударів від Ломаченка. Українець продовжив атакувати, коли Люк відповідав "обіймами". Та нокаутувати суперника Василь не встиг.



​Фото: gettyimages

У фінальному раунді Василь одразу пішов у атаку по дострокову перемогу. Кемпбелл, якому також було потрібно було атакувати, не знайшов у своєму арсеналі іншої зброї, як пробити нижче пояса – тільки усне попередження.

За сорок секунд до кінця раунду Ломаченко кинувся у гостру атаку. Кемпбелл взяв українця за ногу й жбурнув на канвас, уникнувши щонайменше нокдауну. Кемпбелл вистояв усі 12 раундів.

Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів 119:109, 118:110. Тепер Ломаченко чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA.