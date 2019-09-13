Ломаченко повинен або звільнити титул WBC, або битися з Хейні, – промоутер

196 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Sports Illustrated

Промоутер Едді Хірн вважає, що свій наступний бій чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) повинен провести проти Девіна Хейні (22-0, 14 КО).

У інтерв'ю "Express" Хірн заявив, що Ломаченко повинен провести обов'язковий захист титулу WBC проти  Хейні.

Читайте також: Ломаченко може провести бій до кінця року лише в одному випадку

Треба влаштувати цей бій. Теофімо Лопес і Річард Коммі битимуться в кінці року. Ломаченко зустрінеться з переможцем в наступному році. Так що Хейні може змусити Василя битися в грудні.

Але команда Ломаченко на це не погодиться. Бій з Хейні – великий ризик для них. Василь хоче отримати бій за звання абсолютного чемпіона. Однак Хейні зростає, він не знає, скільки ще зможе залишатися в легкому дивізіоні. Ломаченко повинен або звільнити титул WBC, або битися з Хейні,
– сказав Хірн.

Раніше промоутер Василя Ломаченка Боб Арум сказав, що боксер може провести наступний поєдинок ще у 2019 році. А його ймовірним суперником буде австралієць Джордж Камбосос-молодший (17-0, 10 КО).

Нагадаємо, свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.

blog_ava
Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори
сьогодні
18071
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу: відео
сьогодні 17:05 Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу: відео
173
Новачок "Шахтаря" відзначився голом у дебютному матчі за "гірників": відео
сьогодні 14:28 Новачок "Шахтаря" відзначився голом у дебютному матчі за "гірників": відео
753
Гол Ярмоленка визнали найкращим у серпні за "Вест Хем": відео
сьогодні 09:47 Гол Ярмоленка визнали найкращим у серпні за "Вест Хем": відео
1602
Запобігання травмам: як правильно розтягувати м'язи?
12 вересня 21:57 Запобігання травмам: як правильно розтягувати м'язи?
821
Алієв поскандалив з поліцейськими: Не було б у тебе ствола, я б тобі...
12 вересня 15:07 Алієв поскандалив з поліцейськими: Не було б у тебе ствола, я б тобі...
1665
Новини
Більше новин
Залиште відгук