Ломаченко повинен або звільнити титул WBC, або битися з Хейні, – промоутер

Промоутер Едді Хірн вважає, що свій наступний бій чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) повинен провести проти Девіна Хейні (22-0, 14 КО).

У інтерв'ю "Express" Хірн заявив, що Ломаченко повинен провести обов'язковий захист титулу WBC проти Хейні.

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Треба влаштувати цей бій. Теофімо Лопес і Річард Коммі битимуться в кінці року. Ломаченко зустрінеться з переможцем в наступному році. Так що Хейні може змусити Василя битися в грудні.



Але команда Ломаченко на це не погодиться. Бій з Хейні – великий ризик для них. Василь хоче отримати бій за звання абсолютного чемпіона. Однак Хейні зростає, він не знає, скільки ще зможе залишатися в легкому дивізіоні. Ломаченко повинен або звільнити титул WBC, або битися з Хейні,

– сказав Хірн.

Раніше промоутер Василя Ломаченка Боб Арум сказав, що боксер може провести наступний поєдинок ще у 2019 році. А його ймовірним суперником буде австралієць Джордж Камбосос-молодший (17-0, 10 КО).

Нагадаємо, свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.