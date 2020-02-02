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Лунін відбив пенальті у матчі проти команди Зозулі в чемпіонаті Іспанії – відео

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Андрій Лунін / La Liga

У матчі іспанської Сегунди між "Ов'єдо" та "Альбасете" відбулася українська дуель 2 воротар Андрій Лунін протистояв нападнику Роману Зозулі.

Наприкінці першого тайму у ворота "Ов'єдо" було призначено пенальті. Заробив його якраз Роман Розуля. Однак пробивати пішов Педро. Та він з позначки не переграв українського голкіпера.

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Та гравець "Альбасете" першим же опинився на добиванні та таки відправив м'яч за лінію воріт.

Відео відбитого Луніним пенальті

Варто відзначити, що до цього "Ов'єдо" було попереду в рахунку. Хоча Берхон теж не реалізував пенальті. Однак Техера таки відзначився. А в другому таймі Бальде знову вивів "Ов'єдо" вперед у матчі.

Щодо українців, то для Луніна це четвертий вихід на поле за "Ов'єдо" після переходу. Однак він пропускав у кожному з цих матчів. Зозуля ж вийшов у 23 матчі Сегунди за "Альбасете" 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Роман Зозуля Новини Спорту
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