Лунін зіграв третій поспіль матч за "Ов'єдо" і здійснив декілька чудових порятунків – відео

Український воротар Андрій Лунін провів третій поспіль матч у другому за значущістю чемпіонаті Іспанії – Сегунді. Команда українця "Ов'єдо" 26 січня зустрічалася з "Жироною".

У першому таймі Лунін здійснив декілька справді хороших порятунків і залишив свої ворота недоторканими.

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На жаль, Андрій не зміг врятувати партнерів у другому таймі. Стуані у штрафному "Ов'єдо" вистрибнув найвище та без шансів для Андрія пробив головою у кут.

На 67 хвилині команда Луніна відігралася завдяки голу Техера.

Відеоогляд матчу Жирона – Ов'єдо

Для Луніна це вже третій поспіль вихід в основному складі "Ов'єдо". Українець пропустив у всіх трьох матчах 4 голи.

Після 25 турів "Ов'єдо" перебуває на 19-у місці й команді загрожує виліт із Сегунди.

Наступний матч "Ов'єдо" проведе 2 лютого проти "Альбасете" Романа Зозулі.