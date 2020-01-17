Конор МакГрегор – Дональд Серроне: анонс поєдинку

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор повертається в октагон. Ірландський боєць зустрінеться з Дональдом Серроне. Анонс поєдинку – читайте в матеріалі Спорт24.

МакГрегор – Серроне. Головне

Що: бій у рамках головної події UFC 246

Де: Лас-Вегас (США), T-Mobile Arena

Коли: ніч із суботи на неділю 19-го січня, приблизно о 05:00 за київським часом

Трансляція: канал Setanta

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Біографія "Ковбоя" Серроне

Серроне народився у Денвері (США). Після того, як Дональд вступив у "Повітряну академію" штату Колорадо, він почав професійно їздити на конях. Ймовірно, після цього боєць отримав прізвисько "Ковбой".

На другому курсі він почав займатися кікбоксингом: на аматорському Серроне був непереможним з рекордом 13-0.

Пізніше Дональд навчався у школі тайського боксу. Тут він був також непереможний з рекордом 28-0

Дебют Серроне в MMA відбувся 11 лютого 2006 року. Дональд задушливим прийомом переміг Нейта Мора. Після цього Дональд виграв ще 8 поспіль поєдинків.

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Результат одного з поєдинків Серроне був скасований через те, що Дональд провалив допінг-тест. Це сталося після першого поєдинку в рамках WEC (організація, яка займалася поєдинками зі змішаних єдиноборств).

Серроне переміг Кеннета Александера больовим прийомом вже на 56 секунді першого раунду. Однак результат бою був анульований, адже допінг-тест Серроне дав позитивний результат на гидрохлоротіазід.

Найкращі кінцівки боїв Серроне – відео

Першої поразки Серроне зазнав 29 сiчня 2009 року на WEC 38. Дональд програв роздільним рішенням бій за титул чемпіона WEC в легкій ваговій категорії Джеймі Варнеру. У 2010 між бійцями відбувся реванш, який Серроне виграв.

Після того, як UFC та WEC об’єдналися, Серроне провів 33 поєдинки, в яких зазнав 10 поразок та здобув 23 перемоги.

Після серії з 8 поспіль перемог Серроне провів бій за титул чемпіона UFC в легкій вазі. Дональд поступився Рафаелю дос Аньосу.

Дональд Серроне – Рафаель дос Аньос: відеоогляд бою

У 2017 році Серроне програв усі три поєдинки – Хорхе Масвідалю, Роббі Лоулеру та Дарреену Тіллу. У 2018 році Дональд перервав серію поразок, здолавши Янса Медейроса.

Втім, до поєдинку з Конором Мак Грегором американець підходить з двома поразками. У 2019 році Серроне програв Тоні Фергюсону та Джастіну Гейджи.

Чим важливий та цікавий бій

Президент UFC Дайна Уайт хоче організувати реванш між Конором МакГрегором та чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.

Зокрема, він заявляв, що Конор стане офіційним претендентом на титул Хабіба, якщо переможе Серроне.

Водночас у команді Нурмагомедова переконують, що реванш з ірландцем їх не цікавить.

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Для МакГрегора бій з Дональдом є повернення в октагон. Свій останній бій у UFC МакГрегор провів 6 жовтня 2018 року, коли програв саме Хабібу.

Мабуть, сам Конор не знає, чого очікує від свого повернення. Що точно отримає ірландець – так це 5 мільйонів доларів призових. Це на 2 мільйони більше, аніж за бій з Хабібом.

Прогноз

На папері Конор є очевидним фаворитом протистояння. За ірландця говорить не тільки статистика, але й досягнення. МакГрегору вдавалося бути чемпіоном UFC, що так і не підкорилося Серроне.

Разом з тим, у MMA жоден боєць не має права на помилку, оскільки будь-який удар або больовий прийом може стати фатальним.

Хто як не МакГрегор знає, що таке недооцінка. У 2016 році ірландець сенсаційно програв Нейту Діасу, хоча згодом і помстився американцю в реванші.