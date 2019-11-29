"Динамо" поступилося "Мальме": 7 голів, вилучення та переможний гол в компенсований час – відео

У матчі між "Мальме" та "Динамо" у четвер, 28 червня, було забито аж сім голів. А переможець визначився вже у компенсований арбітром час.

Мальме – Динамо 4:3

Голи: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+5, Ракіп, 57 – Миколенко, 18, Циганков, 39, Вербіч, 77

Вилучення: Сидорчук, 65 (Динамо)

"Динамо" в цьому сезоні Ліги Європи вже пропускало на перших хвилинах зустрічі. Тоді це було в матчі проти "Копенгагена" вдома. Тепер же проти "Мальме" на виїзді. Після подачі з кутового пробив Бергет, Бущан невдало відбив, і Бенгтссон опинився першим на добиванні, відправивши м'яч за сітку воріт. Була 67-а секунда матчу.

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До честі киян, вони доволі швидко "відійшли" від такого шокового початку. Спочатку Буяльський міг забивати вже на 4-й хвилині, коли отримав закидання від Миколенка. Але Далін вчасно зіграв на виході та впіймав м'яч. Згодом дві нагоди змарнував Вербіч. Перший раз він прокинув м'яч між захисниками, але ще один суперник заблокував його удар. Після цього словенець міг забивати після прострілу Циганкова, але голкіпер врятував "Мальме".

Не врятував Далін, коли забивав Миколенко. Закидання від Буяльського було за спину Вербічу, але якраз в ту зону, куди вбігав ніким не прикритий Миколенко. Захисник пробив потужно і під воротарем.

"Динамо" грало доволі грубо. Жовті картки отримали Шепелєв, Шабанов та Сидорчук. Це стане ключовим у цьому матчі. А поки "Динамо" вийде вперед. На 39-й хвилині Кадар віддав пас по флангу, Вербіч дотепно його пропустив. На фланзі його підхопив Буяльський та прострелив у штрафний майданчик, звідки Циганков пробив в дотик. Підкат суперника не став на заваді, як і воротар.

Відео найкращих моментів першого тайму Мальме – Динамо

Все змінилося у другому таймі. Вже через дві хвилині після поновлення гри господарі зрівняли рахунок. Після розіграшу штрафного відзначився Розенберг. Він вдало замкнув простріл, уникнувши опіки Циганкова. Незначний рикошет від Шабанова, і м'яч пролетів над ногою Бущана.

На цьому гравці "Мальме" не зупинилися. На 57-й хвилині Ракіп вивів свою команду вперед. Він віддав пас на Рієкса на фланзі та зробив забігання за спину Кендзьори у штрафний майданчик. Отримавши туди м'яч, гравець пробив у верхній дальній кут воріт над голкіпером.

А на 65-й хвилині "Динамо" залишилося в меншості. При цьому у доволі безглуздому моменті. Сидорчуку не сподобалося, що арбітр не показав жовту картку супернику за фол. Спочатку він це висловив це словесно, а після цього щосили пхнув м'яч. Саме за це він отримав другу жовту картку, залишивши киян у меншості.

Та варто відзначити, що "Динамо" було близьке до того щоб врятувати гру. Як мінімум рахунок команда зрівняла. На 77-й хвилині гості отримали право на штрафний. Циганков подав зі штрафного, і Вербіч коліном зрізав м'яч у ворота суперника.

У кінці матчу арбітр додав аж шість хвилин. А на п'ятій з них Розенберг забив переможний гол. Він відзначився після прострілу з флангу. Для Розенберга це останній домашній матч на стадіоні "Мальме". Він закінчує кар'єру. Тож після гри, в якій він оформив дубль та приніс перемогу своєї команді, на нього очікувало святкування.

"Динамо" програє та пропускає вперед "Мальме". Кияни тепер лише треті. А в матчі проти "Лугано" в Києві не зіграють декілька ключових гравців. Дискваліфікацію відбуватимуть Шабанов, Вербіч та Бєсєдін, а також Сидорчук, який був вилучений у цьому матчі.