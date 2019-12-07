Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція

У суботу, 7 грудня, "Манчестер Сіті" прийме "Манчестер Юнайтед" в місцевому дербі. Онлайн-трансляція матчу – в матеріалі Спорт24.

Останні матчі "МанСіті": нічия з "Аталантою", поразка від "Ліверпуля", перемога над "Челсі", нічия з "Шахтарем", нічия з "Ньюкаслом", перемога над "Бернлі". Стабільність на "Етіхаді" в цьому році не прописана. Багато хто пов'язує це не з тільки з кадровими проблемами команди (частими травмами провідних виконавців), а й "вигоранням" Гвардіоли.

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В останніх двох сезонах "дияволи" лише в одному випадку відбирали очки у свого принципового суперника. У позаминулому сезоні "МЮ" переміг в гостях 3:2, однак поступився "Сіті" в рідних стінах – 1:2. А ось в минулому чемпіонаті обидва матчі виграла команда Гвардіоли – 3:1 і 2:0.

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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція

 
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті
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