У четвер, 2 липня, "Манчестер Сіті" прийматиме "Ліверпуль" у 32 турі АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: прогноз

У 31 турі АПЛ на "Ліверпуль" чекав домашній матч проти "Крістал Пелес". Команді Клоппа ніщо не склало перешкод, щоб здобути впевнену перемогу та ще ближче наблизитись до чемпіонства. Голи Александера-Арнольда, Салаха, Фабінью та Мане принесли впевнену перемогу у зустрічі – 4:0.

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У минулому турі "МанСіті" зустрівся із лондонським "Челсі". Саме у цьому матчі вирішувалась доля чемпіонства "Ліверпуля". Лондонцям вдалось відібрати очки у команди Гвардіоли та мінімально перемогти у непростому матчі. Результативні удари у активі Пулішіча та Вілліана. Команда Зінченка засмутила голкіпера лондонців лише одного разу, відзначився Де Брюйне – 2:1.

Завдяки втраті очок "МанСіті" команда Клоппа достроково стала чемпіоном АПЛ цього сезону. "Ліверпуль" вперше в історії АПЛ виграв у цьому турнірі. "Мерсисайдці" у турнірній таблиці має 86 очок, а "Манчестер Сіті", який на другому місці – лише 63. Тож за наступних сім турів, що залишилися до кінця чемпіонату, наздогнати лідера вже не зможе.

Успіх у цьому матчі більше потрібний команді Гвардіоли, так у спину "МанСіті" дихає "Лестер", який відстає на вісім пунктів.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають команду Гвардіоли. Так, на перемогу "МанСіті" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,04, а на успіх "Ліверпуля" – 3,40. Нічийний результат оцінюють в 3,95.

Спеціалісти не виключають, що нічия може стати підсумковим результатом матчу. Тому прогнозують, що рахунок матчу буде 1:1, такий результат вони оцінили у 7,90. На те, що команда Зінченка відзначиться у матчі – 1,16, а чемпіону "Ліверпулю" вдасться засмутити голкіпера господарів – 1,30.

На показник, що "Манчестер Сіті" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,80. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 6,10.

Фахівці вважають, що у матчі може бути забито 2-3 м'ячі, тому "Тотал матчу 2-3 голи" оцінили коефіцієнтом 2,21.

Букмекери схиляються до того, що у першому таймі вболівальники зможуть побачити гол у виконанні Жезуса. На такий показник можна зробити ставку із коефіцієнтом – 4,80. У другому ж таймі Жезус може оформити дубль у матчі – 3,95.

За "Ліверпуль" вірогідно у першій частині зустрічі заб'є Салах – 5,00. Також букмекери пророкують футболісту збірної Єгипту результативний удар у другому таймі. Такий показник оцінили коефіцієнтом 4,10.