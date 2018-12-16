Манчестер Сіті – Арсенал: прогноз букмекерів на матч АПЛ

"Манчестер Сіті" Олександра Зінчанка зазнав невдачі у попередньому турі. У матчі з "Арсеналом" у 25 туру чемпіонату Англії "містяни" спробують розпочати нову переможну серію. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Команда Хосепа Гвардіоли відчайдушно намагається наздогнати "Ліверпуль", відстань до якого на даний момент обчислюється п'ятьма очками. "Арсенал" переслідує свою задачу, яка полягає в боротьбі за місце, яке дасть право взяти участь в Лізі чемпіонів наступного сезону. У минулому році опоненти зустрічалися три рази, і "Манчестер Сіті" незмінно перемагав лондонський клуб, причому "каноніри" в цих зустрічах не зуміли хоча б раз вразити ворота суперників.

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У William Hill оцінили перемогу "Манчестер Сіті" коефіцієнтом 1,28. На те, що "Арсенал" переможе на чужому полі, їх експерти виставили показник 9,50. Нічия у цьому матчі має 6,00.

Схожі показники виставили й у PariMatch. На те, що переможуть господарі поля у них коефіцієнт 1,31. Перемога "канонірів" оцінена в 8,90. Нічия має найвище значення – 6,20.

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Манчестер Сіті" дає Marathon bet – 1,32. При цьому, перемога "Арсеналу" теж значення 9,50, а нічия – 6,25.

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Матч АПЛ "Манчестер Сіті" – "Арсенал" відбудеться у неділю, 3 лютого. Початок зустрічі – о 18:30.

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