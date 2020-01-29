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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу Кубка ліги

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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція

29 січня "Манчестер Сіті" на власному полі прийматиме "Манчестер Юнайтед" в матчі Кубка англійської ліги. Онлайн-трансляція – у матеріалі Спорт24.

"Манчестер Сіті" переміг 3:1 у першій грі на виїзді, тому його влаштовує будь-яка перемога, нічия або поразка з різницею в один м'яч, а також з рахунком 0:2. Клуб не знає поразок вісім поєдинків поспіль у всіх турнірах при семи перемогах.

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"Манчестер Юнайтед" потрібна тільки перемога з різницею в два м'ячі, за винятком рахунку 2:0. Клуб виграв три матчі з п'яти попередніх у всіх турнірах при двох поразках.

Статистика знає 181 матч між суперниками. "Манчестер Сіті" здобув 54 перемоги, "Манчестер Юнайтед" – 75. У 52-х матчах сильнішого не було визначено.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті
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