Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

26 листопада "Шахтар" в рамках 5 туру Ліги чемпіонів зіграє в Англії проти "Манчестер Сіті". У цьому поєдинку "Манчестер Сіті" може гарантувати собі вихід у плей-офф раунд. Натомість "гірникам" вкрай важливо здобувати бодай якісь очки, щоб продовжити боротьбу за другу сходинку. Анонс поєдинку читайте на сайті Спорт24.

Манчестер Сіті – Шахтар. Головне

Що: матч групового етапу Ліги чемпіонів

Де: Манчестер, "Сіті оф Манчестер"

Коли: вівторок, 26 листопада, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24

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Чим важливий та цікавий цей матч

Для обох команд важливо здобути позитивний результат. "Манчестер Сіті" вистачить нічиєї, щоб достроково вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Якщо ж підопічні Гвардіоли виграють, то гарантують собі першу сходинку.

Натомість "Шахтарю" необхідно здобувати бодай якісь очки в контексті боротьби за другу сходинку в турнірній таблиці. Наразі "гірники" набрали однакову кількість балів з "Динамо" Загреб – по 5. "Аталанта" поки на останній сходині з 1 балом в активі.

Що говорить статистика?

Третій сезон поспіль жеребкування визначило "Шахтар" і "Манчестер Сіті" в одну групу. У минулому розіграші англійці двічі розгромили українців, а на старті нинішнього виграли в Харкові 3:0. Голи забили Ріяд Марез, Ілкай Гюндоган і Габріел Жезус.

"Сіті" здобув чотири перемоги в п'яти матчах з "Шахтарем". Останні три поєдинки "містяни" виграли із загальною різницею м'ячів 12:0.

23 жовтня 2018 року Давид Сільва, Емерік Ляпорт і Бернарду Сілва відзначилися на стадіоні "Металіст" в Харкові – 3:0. Таким чином перервалася серія "Шахтаря" без поразок з семи домашніх матчів з англійськими клубами (В5 Н2).

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Давид Сільва також відкрив рахунок в четвертому турі, коли "Сіті" на своєму полі розгромив "Шахтар" 6:0. Жезус оформив хет-трик (включаючи два голи з пенальті), Рахім Стерлінг і Марез встановили фінальний рахунок.

Шляхи команд вперше перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2017/18. Обидві команди здобули перемоги на своєму полі. "Сіті" виграв матч другого туру 2:0 завдяки голам Кевіна де Брюйне і Стерлінга в другому таймі.

Що варто знати про "Манчестер Сіті"

Після перемоги над "Шахтарем" у стартовому турі команда Пепа Гвардіоли розібралася із загребським "Динамо" (2:0) й "Аталантою" (5: 1). У четвертому турі італійський клуб перервав чотириматчеву переможну серію "Сіті" в турнірі – 1:1.

"Сіті" забив 25 голів в останніх восьми матчах Ліги чемпіонів. Після поразки від "Ліона" в стартовому турі минулого розіграшу "Сіті" виграв 10 матчів Ліги чемпіонів при двох нічиїх, одній поразці й різницею м'ячів 40:12.

"Сіті" провів чотири домашні матчі з українськими клубами й домігся трьох перемог при одній нічиїй, жодного разу не пропустив. Зіграти внічию на "Сіті оф Манчестер" (0:0) вдалося київському "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2015/16.

"Сіті" дев'ятий раз поспіль грає на груповому етапі. Вони не пропустили жодного розіграшу з сезону 2011/12, а останні шість років виходили як мінімум в 1/8 фіналу. Найкращий результат "Сіті" в Лізі чемпіонів – півфінал у сезоні 2015/16.

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У минулому сезоні "Манчестер Сіті" виграв чемпіонат Англії вдруге поспіль і в шостий раз в історії. Чотири перемоги "Сіті" здобув за останні вісім років. Також "містяни" взяли Кубок Англії та Кубок ліги.

Як команди підходять до цього матчу

Після перерви на матчі національних збірних обидва клуби провели тільки по одному матчі. "Манчестер Сіті" у важкому поєдинку 23 листопада переміг лондонський "Челсі".

На 21 хвилині гри "містяни" пропустили гол від Канте. До завершення тайму підопічні Гвардіоли не тільки відігралися, але й вийшли вперед. Як виявилося, гол Мареза на 37 хвилині виявився вирішальним у грі й приніс "Манчестер Сіті" перемогу 2:1.

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Натомість "Шахтар" свій матч 15 туру чемпіонату України зіграв ще 22 листопада, тобто на день раніше за англійців. У Харкові команда Луїша Каштру розтрощила ПФК "Львів" 4:1.

Після першого тайму рахунок зберігався 1:1. Однак по перерві два голи Мораеса та точний удар Алана Патріка вирішили долю протистояння.