"Манчестер Юнайтед" втретє в сезоні переміг "Манчестер Сіті" Зінченка: відео

"Манчестер Юнайтед" переміг "Манчестер Сіті" у центральному матчі 29 туру чемпіонату Англії. Єдиний гол у матчі був забитий у першому таймі.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 2:0

Голи: Марсьяль, 30, Мактоміней, 90+7

У цьому сезоні "Манчестер Сіті" вже втратив майже всі шанси захистити титул чемпіона Англії. "Ліверпулю", який лідирує, залишилося виграти всього три гри, щоб оформити омріяне чемпіонство.

"Містяни", утримуючи другу сходинку, можуть зосередитися на інших турнірах, зокрема Лізі чемпіонів.

Натомість у "червоних дияволів" складніша ситуація. МЮ не входить у топ-4 й ризикує залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон. До цієї гри господарі програвали "Челсі", яке на 4-у місці, 6 очок.

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Хід матчу

Перший момент у матчі мала команда Пепа Гвардіоли. На 10 хвилині Рахім Стерлінг змусив Давід де Хеа вступити в гру. Іспанець відбив небезпечний удар, якого завдавав Рахім.

Стерлінг знайшов вільну зону, отримав передачу та пробив у напрямку правої стійки воріт, однак переграти голкіпера не зумів.

У першому таймі моментів було вкрай мало, оскільки гості оборонялися, а "містяни" без успіху "катали" м'яч. Все закінчилося на 30 хвилині, коли Антоні Марсьяль відкрив рахунок у грі.

Бруну Фернандеш, який змінив обличчя "Манчестер Юнайтед" у другій половині сезону АПЛ, дотепно віддав пас на Марсьяля після штрафного. Португалець перекинув усіх гравців, вивівши француза віч-на-віч з Едерсеном.

Антоні свою нагоду не змарнував та вивів господарів уперед. Француз пробив у ближній кут. Бразильський воротар гостей не зміг врятувати свою команду.

Відео голу Марсьяля

Відразу по перерві гості відігралися. Агуеро вискочив віч-на-віч з воротарем МЮ та влучно пробив. Однак рефері скасував взяття воріт через мікроскопічний офсайд у Куна.

На 61 хвилині Отаменді був близьким, щоб зрівняти рахунок. Ніколас класно пробив головою після кутового, але м'яч пролетів над воротами де Хеа.

Через 9 хвилин господарі відповіли дуже гостро. Ван-Біссака зі своєї половини поля віддав пас на Джеймса, який увійшов у штрафний та пробив по воротах Едерсона. Голкіпер гостей відбив м'яч після потужного удару на кутовий.

Вбивчу нагоду змарнував Стерлінг. Ріяд Марез здійснив відмінний простріл з правого флангу, проте Рахім не поцілив у ворота з близької відстані.

Попри фінальну навалу "Манчестер Сіті" не зміг відігратися. Масну крапку на сьомій компенсованій хвилині поставив Мактоміней. Він скористався помилкою Едерсона, який покинув ворота. Гравець МЮ та з дальньої відстані поцілив у порожні ворота – 2:0.

Відео голу Мактоміней

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко відіграв 77 хвилин. Замість українця на полі з'явився Менді.

У цьому сезоні для клубів це була четверта зустріч. У чемпіонаті Англії два матчі завершилися перемогою "червоних дияволів".

Інша зустріч команд відбулася у Кубку англійської ліги. Команди обмінялися гостьовими перемогами і "Манчестер Сіті" вийшов у фінал завдяки перемозі у двох матчах з рахунком 3:2.

Також перемога МЮ збільшила шанси "Ліверпуля" виграти АПЛ вже в березні. "Мерсисайдцям" потрібно набрати всього 6 очок.

Турнірна таблиця АПЛ