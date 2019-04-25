"Манчестер Сіті" переміг "Манчестер Юнайтед" та захопив лідерство в АПЛ: відео

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: відео голів та огляд матчу 24.04.2019
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед відео голів

У середу, 24 квітня, "Манчестер Сіті" на виїзді здолав "Манчестер Юнайтед" у перенесеному матчі 31 туру АПЛ.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:2
Голи: Сілва Б., 54, Сане, 66

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Перший тайм пройшов без забитих м'ячів, але вже після перерви зумів відзначитися Бернарду Сілва. Ще через 12 хвилин вдалося забити Лерою Сане після помилки Давіда Де Хеа.

Відео голу Сілви

Відео голу Сане

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі гостей і заробив лише жовту картку (другу в сезоні).

За три тури до фінішу чемпіонату "Манчестер Сіті", маючи в активі 89 очок, займає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи "Ліверпуль" на один бал.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 Канал
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