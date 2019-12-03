Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

У середу, 4 грудня, португальський наставник Жозе Моурінью повернеться на "Олд Траффорд". Зі своїм "Тоттенхемом" Моурінью буде буде протистояти "Манчестер Юнайтед". Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: прогноз

Під орудою Жозе Моурінью "Тоттенхем" зумів виграти два поспіль поєдинки в АПЛ. Це дозволило "шпорам" піднятися у верхню частину таблиці. Втім, підопічні Жозе пропустили аж 6 голів за ці матчі.

Натомість "червоні дияволи" ніяк не можуть знайти свою гру. Зокрема, в останній грі "Манчестер Юнайтед" не зумів переграти "Астон Віллу". Після 14 турів МЮ перебуває тільки на 14-й позиції.

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Прогноз Фаворит Спорт

Букмекери не можуть визначити абсолютного фаворита матчу. Все ж невелику перевагу у "Фаворит Спорт" віддають гостям з північного Лондона. На перемогу "Тоттенхема" коефіцієнт 2,63.

Перемогу підопічних Уле Гуннара Сульшера фахівці оцінили коефіцієнтом 2,67. А ось нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,35.

Прогноз Pari Match

Остання зустріч команда на "Олд Траффорд" завершилася розгромною перемогою "Тоттенхема" з рахунком 3:0. Що цікаво, тоді "червоних" очолював нинішній наставник "шпор" Жозе Моурінью. Коефіцієнт на те, що "Тоттенхем" зуміє здобути перемогу і ТБ 2.5 – 4,10.

Очевидно, що гравці з Манчестера не забули про гірку домашню поразку й спробують реваншуватися на власному полі. Перемога "червоних дияволів" і ТБ 2.5 – коефіцієнт 3,95.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet вболівальникам футболу пропонують вгадати, хто з футболістів відзначиться голом у матчі. Найкращим форвардом "Манчестер Юнайтед" є Маркус Рашфорд, який встиг забити 7 голів. Його м'яч у ворота "шпор" оцінений коефіцієнтом 2,5.

У "Тоттенхемі" в рамках чемпіонату Англії найбільше забив Гаррі Кейн – 7 голів. Коефіцієнт на те, що Кейн зуміє засмутити "червоних дияволів" голом – 2,2.

Матч 15 туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" відбудеться у середу, 4 грудня. Початок гри о 21:30.