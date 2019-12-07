"Манчестер Юнайтед" несподівано переграв "Сіті" на "Етіхаді"

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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: результат та відео голів / twitter.com/manutd

В центральному матчі 16-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Сіті" програв на своєму полі "Манчестер Юнайтед" 1:2.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Отмаенді, 85 – Рашфорд, 23, Марсьяль, 29

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Олександр Зінченко хоч і відновився після травми, але в заявку на матч взагалі не потрапив.

У першому таймі "МЮ" буквально розбив суперників на контратаках, але забив лише двічі. У другому таймі Отаменді, який замінив травмованого Стоунза, відіграв один м'яч.

Після 16 турів лідер чемпіонату "Ліверпуль", який обіграв "Борнмут" 3:0, випереджає "Ман Сіті" на 14 очок. "Ман Сіті" залишився на 3 місці (32 очки), а "МЮ" піднявся на 5 позицію (24 очки).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті
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