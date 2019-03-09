"Маріуполь" та "Чорноморець" розійшлися миром: відео

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Маріуполь - Чорноморець: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Маріуполь – Чорноморець відео голів / fcmariupol.com

"Маріуполь" у домашньому матчі проти "Чорноморця" відкрив 21 тур української Прем'єр-ліги. Команди розійшлися сухою нічиєю.

Маріуполь – Чорноморець 0:0

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"Маріуполь" до цього матчу ще не гарантував собі потрапляння у топ-6, яке дозволить в наступні місяці поборотися за Лігу Європи. Відтак для господарів гра мала принципове значення. Натомість практично позбавлений турнірної мотивації "Чорноморець". Одесити борються за виживання, щоб у наступному сезоні виступати в УПЛ.

У першому таймі більш небезпечними були саме "моряки", однак гостям бракувало завершального пасу. За увесь перший тайм "моряки" не завдали жодного удару по воротах "Маріуполя". Господарі поля також не відзначилися надзвичайною активністю. За 45 хвилин їм вдалося завдати тільки один удар.

Маріуполь – Чорноморець – огляд першого тайму

По перерві перевагою володіли саме підопічні Олександра Бабича. Валерію Федорчуку навіть вдалося забити гол після штрафного у виконанні Зубкова. Однак арбітр зафіксував офсайд. На 78 хвилині в "азовців" виник ще один небезпечний момент. Піхальонок надзвичайно небезпечно виконав штрафний, проте Литовченко парирував удар.

До завершення матчу команди так і не змогли засмутити одне одного й розійшлися миром.

Завдяки нічийному результату "Мапіуполь" набрав 29 очок і продовжує перебувати на 5 місці. Однак головні переслідувачі "азовців" "Ворскла", "Десна" та "Львів" проведуть свої матчі згодом і можуть випередити "Маріуполь". "Чорноморець" з 16 очками перебуває на 11 місці та програє три бали "Олімпіку".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Чорноморець УПЛ ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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