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Матч АПЛ "Манчестер Сіті" – "Арсенал" – перенесено

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"Манчестер Сіті" – "Арсенал" перенесли / arsenal.com

Поєдинок 28-го туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським "Арсеналом" та "Манчестер Сіті" знову перенесений. Гравці, тренерський штаб та персонал "Арсенала" пішов на двотижневий карантин.

Причиною скасування та перенесення матчу стало те, що "каноніри" пішли на двотижневий карантин через контактування з власником грецького "Олімпіакоса" та англійського "Ноттінгем Форрест" Евангелісом Марінакісом, у нього підтвердили захворювання на коронавірус.

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Про це повідомило відоме видання skysports.

Це підтвердив також твіттер лондонського клубу.

Додамо, що лондонський "Арсенал" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи у екстратаймі сенсаційно вилетів з Ліги Європи проти грецького клубу.

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Автор: Софія Кулай
Теги: АПЛ Манчестер Сіті Арсенал Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Футбол
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