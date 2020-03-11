Матч АПЛ "Манчестер Сіті" – "Арсенал" – перенесено

Поєдинок 28-го туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським "Арсеналом" та "Манчестер Сіті" знову перенесений. Гравці, тренерський штаб та персонал "Арсенала" пішов на двотижневий карантин.

Причиною скасування та перенесення матчу стало те, що "каноніри" пішли на двотижневий карантин через контактування з власником грецького "Олімпіакоса" та англійського "Ноттінгем Форрест" Евангелісом Марінакісом, у нього підтвердили захворювання на коронавірус.

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Про це повідомило відоме видання skysports.

Це підтвердив також твіттер лондонського клубу.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020

Додамо, що лондонський "Арсенал" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи у екстратаймі сенсаційно вилетів з Ліги Європи проти грецького клубу.

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