Матч чемпіонату Іспанії зупинили через образливі вигуки у бік українця Зозулі

Матч іспанської Сегунди між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" довелося зупинити після першого тайму. Все – через образливі вигуки у бік форварда гостей, українця Романа Зозулі.

Фанати "Райо Вальєкано" називали українця нацистом та вигукували "Roman Zozulia puto nazi", повідомляє ABC.

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Арбітр Хосе Лопес двічі призупиняв гру. Під час перерви було оголошено, що матч відновлять, якщо образи у бік українця припиняться.

Проте вболівальники не зважали на це, тож гравці "Альбасете" відмовились виходити на поле.

Con el respaldo de @RayoVallecano, Albacete Balompié y de @LaLiga, el árbitro y la @rfef han decidido suspender el partido en Vallecas.



Una decisión tomada con el único objetivo de salvaguardar los valores del deporte que amamos y de nuestra competición. — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 15, 2019

"Це рішення ухвалене з єдиною метою – захистити цінності наших змагань та спорту, який ми любимо", – наголосили у пресслужбі команди.

Скандал навколо Романа Зозулі: що трапилось?1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.



Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.Відтак перехід гравця у "Райо" було зірвано.



Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі.