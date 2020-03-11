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Матч Шахтар" – "Вольфсбург" можуть перенести з Харкова – ЗМІ

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Матч "Шахтар" – "Вольфсбург" може відбутися у Києві / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" розглядає можливість перенесення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" з Харкова до Києва.

Матч повинен пройти без глядачів через введеного в Україні загальнодержавного карантину до 3 квітня, повідомляє Sport.ua.

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Тому "Шахтар" розглядає можливість перенести матч з Харкова. В якості заміни називають Київ.

  • Перша гра 1/8 фіналу Ліги Європи "Вольфсбург" – "Шахтар" відбудеться 12 березня у Вольфсбурзі при порожніх трибунах.
  • 12 грудня 2018 року "Шахтар" вже проводив в Києві матч групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ліона".
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Києва Новини Харкова Новини Спорту Ліга Європи Шахтар Спорт Футбол
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