Мессі назвав свій найкращий гол у кар'єрі — головою у ворота МЮ у фіналі Ліги чемпіонів: відео

Аргентинський нападник Ліонель Мессі дав інтерв'ю, у якому назвав свій найкращий гол у кар'єрі.

Цим голом для нападника іспанської "Барселони" став удар головою по воротах "Манчестер Юнайтед". Це було у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2008/09. Матч відбувався в Римі, а "Барселона" перемогла 2:0. Саме другий гол і забив Мессі.

До слова: Гол Мессі у ворота "Ліверпуля" став найкращим у Лізі чемпіонів