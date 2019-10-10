Мессі назвав свій найкращий гол у кар'єрі — головою у ворота МЮ у фіналі Ліги чемпіонів: відео

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Гол Мессі у ворота "Манчестер Юнайтед"
Гол Мессі у ворота "Манчестер Юнайтед" / Фото із соцмереж

Аргентинський нападник Ліонель Мессі дав інтерв'ю, у якому назвав свій найкращий гол у кар'єрі.

Цим голом для нападника іспанської "Барселони" став удар головою по воротах "Манчестер Юнайтед". Це було у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2008/09. Матч відбувався в Римі, а "Барселона" перемогла 2:0. Саме другий гол і забив Мессі.

До слова: Гол Мессі у ворота "Ліверпуля" став найкращим у Лізі чемпіонів

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Ліонель Мессі Новини Спорту Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів ФК Барселона
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