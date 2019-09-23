Мессі сенсаційно визнаний гравцем року за версією ФІФА

Аргентинець Ліонель Мессі несподівано виграв нагороду The Best FIFA Football Awards у номінації "найкращий гравець" минулого сезону. Футболіст "Барселони" вперше виграв цю нагороду.

Гравець збірної Аргентини виявився кращим за нападника "Ювентуса" Кріштіано Роналду та оборонця "Ліверпуля" Вірджіла Ван Дейка.

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Для Мессі це друга персональна нагорода за вечір. Також він потрапив до символічної збірної як нападник.

У минулому сезоні Ліонель Мессі з "Барселоною" виграв тільки чемпіонат Іспанії. Каталонці програли у фіналі Кубка Іспанії "Валенсії", а в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вилетіли від "Ліверпуля".