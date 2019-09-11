Міхаель Шумахер вперше за 5 років вийшов із коми, – ЗМІ

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Міхаель Шумахер
Міхаель Шумахер / Фото з відкритих джерел

Персонал паризької клініки, куди був госпіталізований семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер, розповів про стан гонщика.

Про це в середу, 11 вересня, повідомило видання Le Parisien.

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Міхаель Шумахер вийшов з коми, в якій він перебував більше п'яти років. В даний час семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 проходить лікування в паризькій клініці.

9 вересня це ж видання повідомляло, що Шумахер був доставлений в кардіологічне відділення однієї з лікарень Парижа. Зазначалося, що при транспортуванні обличчя і тіло спортсмена були закриті.

Також на німця чекає експериментальна операція по впровадженню стовбурових клітин в серцеву тканину. Керувати процесом буде кардіохірург професор Філіп Менаше.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому. Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.

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Теги: Спорт Формула-1 Новини Спорту
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