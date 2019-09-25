Михайличенко назвав головну проблему "Динамо" після матчу з "Маріуполем"

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Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував мінімальну перемогу над "Маріуполем" в перенесеному матчі четвертого туру УПЛ.

Спорт 24 писав, що матч видався доволі напруженим та з численими моментами біля воріт обох команд. А все у матчі вирішив єдиний гол вже у доданий арбітром час.

Огляд матчу: "Динамо" у надважкому матчі перемогло "Маріуполь" завдяки голу в доданий час: відео

Гра, як ми і передбачали, вийшла в’язкою, було багато боротьби. Радий, що незважаючи на жорсткий графік, нам вдається змінювати склад, щоб команда виглядала свіжою. Сьогодні багато чого вийшло, багато чого – ні.

Мені здалося, що в нас було доволі багато браку в простих ситуаціях. Напевно, позначилася напруга матчу, а також той ритм, у якому ми граємо. Як на мене, не вистачало впевненості й спокою в ситуаціях, коли потрібно було завершувати атаки. Якби ми вдаліше зіграли попереду, усе могло скластися легше для нас і не було б таких нервових останніх хвилин,
– цитує Михайличенка офіційний сайт "Динамо".

"Динамо" після цієї перемоги вийшло на третє місце в чемпіонаті України – у киян 14 очок, стільки ж і у "Десни", але у чернігівців перевага за особистими зустрічами.

Від лідируючого "Шахтаря" "Динамо" тепер відстає на 10 балів. У наступному турі команда Михайличенка в Києві зіграє проти СК "Дніпро-1" в неділю.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олексій Михайличенко Футбол Динамо ФК Маріуполь
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