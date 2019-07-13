Міноборони нагородило Беленюка за перемогу на Європейських іграх
Український борець Жан Беленюк отримав премію за перемогу на II Європейських іграх. Беленюк отримав винагороду від Міністерства оборони України.
Чемпіон Європейських ігор Жан повідомив у своєму Instagram, що отримав премію від Міноборони.
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Жан запропонував своїм підписникам вгадати, якою сумою його винагородили. Серед варіантів: 5000 гривень, 15 тисяч, 25 тисяч, а також нереальна сума в доларах.
Правильним варіантом виявилася сума у 25 тисяч гривень.
Як відомо, Жан Беленюк балотується до Верховної Ради України від президентської партії "Слуга народу". Він 10-й у списку.
Борець греко-римського стилю зізнався, що рішення піти в політику стало несподіванкою для нього. Він також заявляв, що йде в політику, щоб змінювати ситуацію в українському спорті.