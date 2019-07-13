Міноборони нагородило Беленюка за перемогу на Європейських іграх

Як відомо, Жан Беленюк балотується до Верховної Ради України від президентської партії "Слуга народу". Він 10-й у списку.

Борець греко-римського стилю зізнався, що рішення піти в політику стало несподіванкою для нього. Він також заявляв, що йде в політику, щоб змінювати ситуацію в українському спорті.