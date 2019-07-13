Міноборони нагородило Беленюка за перемогу на Європейських іграх

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Український борець Жан Беленюк отримав премію за перемогу на II Європейських іграх. Беленюк отримав винагороду від Міністерства оборони України.

Чемпіон Європейських ігор Жан повідомив у своєму Instagram, що отримав премію від Міноборони.

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Жан запропонував своїм підписникам вгадати, якою сумою його винагородили. Серед варіантів: 5000 гривень, 15 тисяч, 25 тисяч, а також нереальна сума в доларах.

Правильним варіантом виявилася сума у 25 тисяч гривень.

Як відомо, Жан Беленюк балотується до Верховної Ради України від президентської партії "Слуга народу". Він 10-й у списку.

Борець греко-римського стилю зізнався, що рішення піти в політику стало несподіванкою для нього. Він також заявляв, що йде в політику, щоб змінювати ситуацію в українському спорті.

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Теги: Новини Спорту Спорт Європейські ігри 2019 Жан Беленюк Міністерство оборони України
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