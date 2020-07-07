Фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020 таки відбудеться без фанатів. Міністерство охорони здоров'я України відмовило київському "Динамо", яке просило відкрити декілька секторів.

Про те, що футбольні матчі в Україні надалі будуть проходити без вболівальників, під час брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

До теми: Чи дозволять вболівальникам відвідувати футбольні матчі в Україні: відповідь МОЗ

Епідемситуація не дозволяє відкрити стадіони

Степанов заявив, що на цей момент епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє проводити матчі з уболівальниками.

Тому МОЗ не може підтримати заклик "Динамо" відкрити сектори ОСК "Металіст" у Харкові на фінальний матч Кубка України.

На початку липня "Динамо" просило виділити певну квоту квитків на фінал. Клуб обіцяв сприяти у дотриманні всіх норм безпеки. 8-го липня у фіналі "Динамо" зіграє з "Ворсклою".

Степанов також повідомив, що МОЗ постійно шукає варіанти, у який спосіб можна повернутися до повсякденного життя та відкрити стадіони для вболівальників.

У Харківській області, де відбудеться фінал, станом на 7 липня підтверджено 2 371 випадок зараження COVID-19. Уже одужали 1 224 людини, 93 – померли.

Повідомлялося, що фінальна гра під загрозою зриву. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила проведення заходів за участю понад 10 осіб.

До цього повідомлялося, що орієнтиром щодо відкриття стадіонів для України буде Польща. Там 17 червня відкрили стадіони для вболівальників. Першою частково трибуни стадіонів для футбольних фанатів відкрила Угорщина.