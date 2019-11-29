Мурашки по шкірі: боєць UFC Уолт Харріс написав зворушливий лист вбитій доньці

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Уолт Харріс / Фото з відкритих джерел

36-річний боєць змішаного стилю американець Уолт Харріс попрощався зі своєю вбитою донькою Анею Хейлі Бланшар.

Відійшовши від шокового стану Харріс в своєму Instagram опублікував зворушливого прощального листа доньці.

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Моя мила дівчинка... Я просто вдячний тобі за те, що ти допомогла змінити моє життя на краще... За те, що навчила мене бути чоловіком і найкращим батьком! За те, що залишалася моєю найбільшою фанаткою при перемогах і поразках! За те, що у тебе завжди були слова, які могли викликати посмішку на моєму обличчі і підняти мене з колін, коли я був готовий здатися. Ти подарувала мені осяяння, цей біль неможливо винести... Я знаю, ти хотіла б, щоб я залишався сильним, але це дуже важко, малятко. Я знайду в собі сили, обіцяю, але зараз все втратило сенс. Все абсолютно втрачено. Я просто хочу знову тебе побачити.

Сподіваюся, що ти пишалася моїми діями. Я збираюся продовжувати рухатися вперед, татові просто потрібен час. Я дуже тебе люблю. Доглядай за нами, як ти робила це завжди. Зараз ти потрібна нам, як ніколи. Мій маленький тигр тепер став ангелом. Люблю тебе, назавжди,
– написав спортсмен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My sweet baby girl... I just wanna thank you for helping me change my life for the better... For teaching me how to be a man and a better father! For being my biggest fan win, lose , or draw! For always knowing what to say to put a smile on my face and lift me up when I was down and wanted to give up. You light up my world I’m so many ways. This pain is unbearable... I know you want me to be strong but it so hard baby it so hard. I’m gonna find away I promise you I will. Right now nothing makes sense and I’m so lost. I just want you back. I hope I made you proud... I’m gonna keep going daddy just needs time. I love you so much. Look after us like you always did. We need you now more than ever. My lil mighty mighty tiger is a angel now. I love you baby girl forever and ever!

Публикация от Walt Harris (@thebigticket205)

Спорт 24 писав, що Аня Бланшар зникла 23 жовтня. В цей день 19-літню дівчину бачили жителі Оберна в магазині неподалік від її коледжу. Більше її ніхто не бачив. Через 24 години Бланшар була оголошена зниклою безвісти.

25 листопада поблизу церкви в населеному пункті Мейкон Каунті правоохоронці натрапили на останки. Однак тіло відправили на експертизу. Згодом вона і показала, що вони належать Ані Бланшар.

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Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства
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