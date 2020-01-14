Нападник "Донбасу" першим закинув 100 шайб у регулярних чемпіонатах УХЛ

5 січня 2020 року форвард "Донбасу" Віталій Лялька відзначився видатним досягненням, і увійшов в історію Української хокейної ліги – ставши першим гравцем, який закинув 100 шайб у регулярних чемпіонатах УХЛ.

Для такого результату форварду донеччан знадобилося 128 матчів. В середині сезону 2016/17 Лялька перейшов з "Дженералз" в "Донбас", і завершив сезон з 24 шайбами ​​в 39 іграх. Два наступні сезони нападник провів більш результативно – 33 шайби в 31 грі, і 30 шайб в 36 зустрічах відповідно.

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У нинішньому розіграші чемпіонату УХЛ Віталій Лялька закинув 13 шайб в 22 матчах, а всього набрав 24 очки при показнику корисності +13.

Також за цей час форвард тричі ставав чемпіоном України з "Донбасом", 4 рази визнавався Найкращим форвардом місяця, вигравав звання найкориснішого гравця плей-офф (2017/18) і найкращого форварда сезону (2018/19).

Зазначимо, що нападник "Донбасу" значно випереджає найближчих конкурентів. Лише 8 гравців закинули в чемпіонатах УХЛ більше 50 шайб, повний список виглядає наступним чином:

Віталій Лялька ("Дженералз", "Донбас") – 100 шайб;

Ілля Коренчук ("Кременчук", "Донбас") – 83 шайби;

Володимир Чердак ("Донбас", МХК "Динамо", "Дніпро", "Кременчук") – 70 шайб;

Микола Кисельов ("Кременчук") – 63 шайби;

Іван Савченко ("Кривбас", "Донбас", "Кременчук") – 62 шайб;

Руслан Ромащенко ("Білий Барс", МХК "Динамо", "Дніпро") – 58 шайб;

Олександр Костіков ("Донбас") – 53 шайби;

Тимур Гриценко ("Кременчук") – 51 шайба.