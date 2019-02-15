Нарешті хлопчик: воротар збірної України вчетверте став батьком (фото)

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Андрій П'ятов з доньками
Андрій П'ятов з доньками

Вранці 15 лютого в сім'ї воротаря "Шахтаря" і капітана збірної України Андрія П'ятова сталася радісна подія – народилася четверта дитина.

Красуня-дружина нашого голкіпера Юля народила щасливому татові сина, якого батьки назвали Левом.

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"Спасибі, кохана ", – написав Андрій П'ятов в Instagram і показав фотографію, на якій вказано зріст, вага і стать дитини. На листівці вказано дату народження – 15.02.2019, стать дитини – хлопчик, зріст – 50 см, вага – 3010 грам.


Андрій П'ятов вчетверте став батьком

В родині П'ятов це вже четверта дитина. До народження Лева, Юля і Андрій виховували трьох дочок – Дашу, Мілану і Майю.

Спорт 24 писав, що "Шахтар" в Харкові в меншості вирвав нічию в поєдинку з "Айнтрахтом".

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15 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
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Теги: Футбол Спорт Шахтар Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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