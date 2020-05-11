Не Ломаченко: Теофімо Лопес зустрінеться з іншим суперником

Американський боксер Теофімо Лопес, який мав зустрітися з Василем Ломаченком 30 травня, проведе проміжний бій. Невдовзі Лопес може вийти в ринг у рамках повернення боксерських поєдинків у США.

Після успішного проведення шоу UFC 249 у Флориді, показаного на каналі ESPN, очікується, що незабаром повернеться на канал і бокс, повідомляє boxingnews24.com.

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Генеральний директор Top Rank Боб Арум заявив, що він оголосить програму перших шоу після карантину.

Повідомлялося, що на шоу виступлять Шакур Стівенсон, Джамел Херрінг і Теофімо Лопес.

Через обмеження на поїздки у США в шоу братимуть участь тільки ті боксери, які перебувають в Америці. Тому суперником Теофімо Лопеса буде не Василь Ломаченко, а проміжний опонент.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес? Боксери мали зустрітися 30 травня у Нью-Йорку (США). Через пандемію COVID-19 бій не відбудеться вчасно. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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