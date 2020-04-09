Нехай візьмуть мило, мотузку і повісяться: Усик розкритикував декомунізацію

Боксер Олександр Усик розкритикував декомунізації в Україні. Олімпійський чемпіон 2012 року виступає проти декомунізації.

Усик в інтерв'ю ютуб-каналу "Ехо Києва", який веде ексдепутатка "Партії регіонів" Олена Бондаренко, розповів, що Україні не потрібна декомунізація.

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Декомунізацію взагалі не потрібно робити, тому що Радянського Союзу у нас немає. Для того, щоб вулиці називати новими іменами, потрібно будувати міста і робити там нові вулиці. А не перейменовувати старі,

– заявив Олександр.

На його думку, перейменування вулиці – це витрати, які не потрібні країні.

"Це проблема для більшості людей. Їм взагалі без різниці, як називається будь-яка вулиця. Їм головне, щоб був хлібець", – додав боксер.

Усик переконаний, що перейменування вулиці нічого не змінить. За його словами, це розділяє народ.

А ті люди, які хочуть проводити декомунізацію, нехай візьмуть мило, мотузку і повісяться. Тому що вони теж народилися у Радянському Союзі. Вони зроблять декомунізацію себе. Деякі з них взагалі самі в Партіях були, а тепер розповідають іншим людям, як і що потрібно робити,

– заявив Олександр.

Усик підозрює, що декомунізація спеціально робиться для того, щоб розділити внутрішній стан України.

"Мені взагалі без різниці, що відбувається за територією моєї країни. Мені головне, щоб усередині розквітала квітка. Квітка – це Україна", – резюмував Усик.

До речі Вони не винні, що наші царі чогось не поділили, – Усик про відносини з росіянами

Що відомо про Усика?33-річний чемпіон світу 2011 року, Олімпійський чемпіон 2012 року, перший абсолютний чемпіон світу з України у першій важкій вазі. На професійному ринзі Усик, який народився у Сімферополі, виграв усі поєдинки. Наступний суперник – Дерек Чісора.

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