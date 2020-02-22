Нестримний Амосов здобув 23-ю перемогу поспіль у ММА
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У ніч з 21 на 22 лютого на арені WinStar World Casino and Resort у Такервіллі (США) відбувся турнір Bellator 239. У головній події вечора зустрілись українець Ярослав Амосов проти американця Еді Рута.
Фаворитом бою вважався саме українець. Ярослав Амосов переміг у двох раундах і віддав суперникові лише один.
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26-річний український боєць за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу – 29-28, 29-28, 29-28.
Це вже його четверта перемога в промоції Bellator, у головному бою українець виступав вперше.
Що відомо про Ярослава Амосова?
- Проходив підготовку у київському клубі "Гермес" під керівництвом тренерів Федора Середюка та Вадима Коритного.
- У ММА дебютував у 2012 році, має 22 перемоги без жодної поразки.
- Чемпіон світу з ММА за версією GEFC серед професіоналів.
- Займається бойовим самбо. У цьому різновиді бойових мистецтв він є багаторазовим чемпіоном світу WCSF, триразовим чемпіоном Європи ECSF, багаторазовим чемпіоном України.
- За успішні спортивні досягнення у 2015 році нагороджений почесним званням "Заслужений майстер спорту України".
- У 2018 році підписав контракт з Bellator і переміг у трьох боях.
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