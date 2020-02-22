Нестримний Амосов здобув 23-ю перемогу поспіль у ММА

У ніч з 21 на 22 лютого на арені WinStar World Casino and Resort у Такервіллі (США) відбувся турнір Bellator 239. У головній події вечора зустрілись українець Ярослав Амосов проти американця Еді Рута.

Фаворитом бою вважався саме українець. Ярослав Амосов переміг у двох раундах і віддав суперникові лише один.

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26-річний український боєць за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу – 29-28, 29-28, 29-28.

Це вже його четверта перемога в промоції Bellator, у головному бою українець виступав вперше.

Yaroslav Amosov (23-0) moves to 4-0 in Bellator, walking down and even grounding three-time NCAA wrestling king Ed Ruth en route to a clear UD. Great grappling exchanges filled the spaces between the Ukrainian's striking successes. #Bellator239 pic.twitter.com/yG1UbsYcsI — Kyle Johnson (@VonPreux) February 22, 2020

Що відомо про Ярослава Амосова?