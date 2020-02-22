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Нестримний Амосов здобув 23-ю перемогу поспіль у ММА

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Ярослав Амосов переміг у США / xsport.ua

У ніч з 21 на 22 лютого на арені WinStar World Casino and Resort у Такервіллі (США) відбувся турнір Bellator 239. У головній події вечора зустрілись українець Ярослав Амосов проти американця Еді Рута.

Фаворитом бою вважався саме українець. Ярослав Амосов переміг у двох раундах і віддав суперникові лише один. 

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26-річний український боєць за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу – 29-28, 29-28, 29-28.

Це вже його четверта перемога в промоції Bellator, у головному бою українець виступав вперше. 

Що відомо про Ярослава Амосова?

  • Проходив підготовку у київському клубі "Гермес" під керівництвом тренерів Федора Середюка та Вадима Коритного.
  • У ММА дебютував у 2012 році, має 22 перемоги без жодної поразки.
  • Чемпіон світу з ММА за версією GEFC серед професіоналів. 
  • Займається бойовим самбо. У цьому різновиді бойових мистецтв він є багаторазовим чемпіоном світу WCSF, триразовим чемпіоном Європи ECSF, багаторазовим чемпіоном України.
  • За успішні спортивні досягнення у 2015 році нагороджений почесним званням "Заслужений майстер спорту України".
  • У 2018 році підписав контракт з Bellator і переміг у трьох боях. 
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Автор: Софія Кулай
Теги: MMA Змішані єдиноборства Новини Спорту Спорт
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