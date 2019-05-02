Нокаут Ломаченка в бою з Кроллою визнаний найкращим за версією WBA

Нокаут Василя Ломаченка визнаний найкращим у квітні за версією Всесвітньої боксерської асоціація (WBA).

WBA визнала нокаут чемпіона світу WBA, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) в бою з британцем Ентоні Кроллою (33-7-3, 13 КО) найкращим у квітні.

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The KO of the month was awarded to @VasylLomachenko who knocked out Anthony Crolla on the 4th round to retain his WBA Lightweight Championship https://t.co/W35bYzJPAG #WBAboxing pic.twitter.com/FjCwQ4NjmR — WBA Boxing (@WBABoxing) 1 мая 2019 г.

Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу . У бою проти Кролли українець травмував руку . Спочатку була підозра на перелом, але згодом виявилося, що це лише вивих .

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