Новачок "Реала" через запаморочення покинув прес-конференцію: відео

107 Читать новость на русском
Едер Мілітао
Едер Мілітао / twitter.com/realmadrid

Новоспечений футболіст мадридського "Реала" Едер Мілітао не зміг завершити прес-конференцію. Футболіст відчув себе погано під час першої прес-конференції у Мадриді й змушений був завчасно піти.

21-річний бразилець сьогодні пройшов медогляд та підписав контракт з "Реалом".

Дивіться також: Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео

Мілітао був представлений вболівальникам на стадіоні мадридців "Сантьяго Бернабеу".

Під час спілкування з журналістами Мілітао стало погано. Гравець поскаржився на запаморочення і не зміг спокійно відповісти на запитання. Згодом Едер вирішив перервати прес-конференцію.

"Реал" купив Мілітао в португальського "Порту" за 50 мільйонів євро.

Про трансфери "Реала" та інших топ-клубів читайте тут

blog_ava
Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
сьогодні
8042
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Реал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
сьогодні 13:48 Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
468
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7374
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3568
Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
9 липня 16:47 Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
662
Усик знову тренується: боксер поділився енергійним відео
9 липня 13:41 Усик знову тренується: боксер поділився енергійним відео
669
Новини
Більше новин
Залиште відгук