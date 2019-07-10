Новачок "Реала" через запаморочення покинув прес-конференцію: відео

Новоспечений футболіст мадридського "Реала" Едер Мілітао не зміг завершити прес-конференцію. Футболіст відчув себе погано під час першої прес-конференції у Мадриді й змушений був завчасно піти.

21-річний бразилець сьогодні пройшов медогляд та підписав контракт з "Реалом".

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Мілітао був представлений вболівальникам на стадіоні мадридців "Сантьяго Бернабеу".

Під час спілкування з журналістами Мілітао стало погано. Гравець поскаржився на запаморочення і не зміг спокійно відповісти на запитання. Згодом Едер вирішив перервати прес-конференцію.

Militao just didn't look comfortable at all.pic.twitter.com/pisejOHJ8A — Euan McTear (@emctear) 10 июля 2019 г.

"Реал" купив Мілітао в португальського "Порту" за 50 мільйонів євро.

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