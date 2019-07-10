Новачок "Реала" через запаморочення покинув прес-конференцію: відео
Новоспечений футболіст мадридського "Реала" Едер Мілітао не зміг завершити прес-конференцію. Футболіст відчув себе погано під час першої прес-конференції у Мадриді й змушений був завчасно піти.
21-річний бразилець сьогодні пройшов медогляд та підписав контракт з "Реалом".
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Мілітао був представлений вболівальникам на стадіоні мадридців "Сантьяго Бернабеу".
Під час спілкування з журналістами Мілітао стало погано. Гравець поскаржився на запаморочення і не зміг спокійно відповісти на запитання. Згодом Едер вирішив перервати прес-конференцію.
"Реал" купив Мілітао в португальського "Порту" за 50 мільйонів євро.
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