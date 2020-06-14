Член збірної України з ультрамарафону Катерина Катющева, яку розшукали після зникнення під час марафону Odessa Ultra-Trial Kuyalnik, померла у лікарні. Дівчина отримала тепловий удар, а з настанням ночі, переохолодження.

Відразу ж після знаходження Катерину направили в лікарню, де вона померла від інсульту в той же день. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник пресслужби Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов.

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"Катя пішла з життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без тями в пустелі за температури під 40 градусів", – написав він.

Зникнення Катерини Катющевої: що відомо

У марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik беруть участь понад 100 спортсменів з усієї України. 33-річна Катющева – уродженка Одеської області, бігла дистанцію близько 70 км.

На ділянці траси між фінішем і селом Іллінка, коли до закінчення шляху залишалося близько 20 км, жінка зникла і перестала виходити на зв'язок. Інші учасники марафону зазначали, що це складна ділянка, оскільки тут ускладнений повітрообмін, і водночас – дуже спекотно.

Катерину Катющеву шукали учасники змагань, волонтери з поліцією і кінологи із собаками. У підсумку дівчину знайшли через 8 годин після зникнення. З’ясувалося, що вона спершу зазнала теплового удару, а згодом, коли звечоріло, – переохолодження. Після госпіталізації лікарі зазначали, що її життю нічого не загрожує.



Катющеву знайшли та доправили до лікарні / Фото з фейсбука Ігоря Мишка