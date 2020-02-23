"Колос" на останніх хвилинах вирвав перемогу в "Олександрії": відео

"Олександрія" та "Колос" зустрілися у рамках 19 туру чемпіонату України. Поєдинок між клубами завершився перемогою "Колоса".

Олександрія – Колос 1:2

Голи: Сітало, 61, – Смирний, 46, 90+2

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Перша половина гри минула у традиційній для зимових поєдинків боротьбі та сумбурі. Першу нагоду забити на 12 хвилині мали гості з Ковалівки.

Морозко отримав передачу на хід, після чого на швидкості прострілив у штрафний на Бондаренка. Захисники "Олександрії" зіграли відмінно на перехопленні та відвели загрозу.

Ще одну нагоду футболісти "Колоса" мали на 39 хвилині. У гостей пройшла непогана атака флангом з навісом у штрафний. Удар Бондаренка головою виявися неточним.

Результативні гойдалки

Після перерви "Колос" відкрив рахунок у грі. Смирний після пасу Оріховського пробив кут воріт Юрія Паньків. Голкіпер не дотягнувся до м'яча – 0:1.

Пропущений гол неабияк розізлив підопічних Володимира Шарана, які перехопили ініціативу. Уже на 61 хвилині господарі зрівняли рахунок.

Після верхової передачі з глибини оборонець "Колоса" Петров грубо помилився, не влучивши по м'ячу. Сітало вискочив віч-на-віч з Волинцем і переграв голкіпера – 1:1.

На 73 хвилині "Олександрія" мала ще одну нагоду відзначитися. Гречишкін підступно пробив зі штрафного, після чого м'яч "застряг" у штрафному гостей.

Першим на добиванні був Бухал, однак "колоски" не дали тому завдати удар. На 78 хвилині Петров був близьким, щоб реабілітуватися за результативну помилку.

Кирило прийшов у штрафний "Олександрії" під час виконання штрафного удару. Після подачі Петров вистрибнув найвище та пробив головою трішки вище воріт.

Через декілька хвилин новачок "Колоса" Богданов розрядив гармату з дальньої дистанції, пробивши під поперечину. Паньків героїчно парирував складний удар.

На 82 хвилині "Колос" був близьким, щоб вирвати перемогу. Кожушко "відклеївся" від оборонців і вийшов віч-на-віч з Паньківим. Юрій в чергове врятував "Олександрію" від пропущеного голу, продемонструвавши чудову реакцію.

Наприкінці другого тайму Петров удруге міг стати антигероєм. М'яч потрапив у руку Кирила після удару гравця "Олександрії".

Арбітр не призначив пенальті. На цьому поєдинку не використовувалася система VAR.

У компенсований час "Колос" вирвав перемогу. Кожушко протягнув м'яч лівим флангом та вчасно прострілив у штрафний на Смирного. Той легко переправив м'яч у порожні ворота – 1:2.

Завдяки перемозі "Колос" обійшов у турнірній таблиці "Маріуполь" та піднявся на 6-у сходинку.

Олександрія – Колос відеоогляд першого тайму

Турнірна таблиця УПЛ