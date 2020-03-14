"Олександрія" у матчі з шістьма голами перемогла "Колос": відео

14 березня стартувала боротьба у верхній шістці чемпіонату України з футболу. У рамках 23 туру "Олександрія" у рідних стінах перемогла "Колос".

Олександрія – Колос 4:2

Голи: Гречишкін, 45+1, Грицук, 54 (пен), Ковалець, 64, Задерака, 90 – Сорокін, 35, Лисенко, 80

Новачок УПЛ "Колос" лишень в останньому турі гарантував собі місце у верхній топ-6. "Колоски", хоч і програли "Шахтарю", але збергли 6-е місце завдяки невдачі "Маріуполя" в матчі з "Дніпром-1".

Таким чином, клуб з Ковалівки отримав шанс поборотися за потрапляння у Лігу Європи.

Однак відставання від 5-го місця, на якому "Олександрія", досить серйозне – 11 очок. Тому "Колосу" вже у матчі з прямим конкурентом потрібно було скорочувати відставання.

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Початок поєдинку не увінчався гострими нагодами, а грубістю. Зокрема, за 6 хвилин футболісти награли на дві жовті картки.

Перший гострий момент на 7-й хвилині створив Богданов. Футболіст команди-гостей потужно пробив зі штрафного, але Білик здійснив хороший сейв.

На 17 хвилині перший момент у грі мала "Олександрія". Яшкову довелося вступати гру після удару Грицука. Воротар гостей парирував небезпечний постріл від хавбека "Олександрії".

На 36 хвилині "колоски" відкрили рахунок у грі. Все розпочалося з грубої помилки Дубри, який невдало віддав пас назад. Бондаренко підхопив м'яч та пройшов до штрафного, де віддав на Сорокіна.

І тут не обійшлося без помилки оборонця господарів. Сорокін прокинув м'яч поміж ніг Бабогло та вийшов віч-на-віч з Біликом. З такої дистанції півзахисник легко переграв голкіпера.

"Олександрія" відігралася наприкінці тайму. Пашаєв віддав з правого флангу у центр, де Гречишкін набіг та з меж штрафного потужною гарматою "пробив" Яшкова – 1:1.

Майже відразу по перерві "Олександрія" вийшла вперед. Максименко у штрафному притримав Бабогло – пенальті. Удар з позначки холоднокровно реалізував Василь Грицук.

На 56 хвилині підопічні Володимира Шарана мали чудову нагоду закріпити перевагу. Лучкевич у штрафному п'ятою вивів Безборолька віч-на-віч з воротарем "Колоса". Нападник пробив у кут, але Яшков здійснив чудовий сейв.

Через 8 хвилин господарі таки забили третій гол. Максименко невдало віддав передачу на воротаря, після чого той теж не зміг вибити м'яч. Цим скористався Ковалець, який спокійно забив третій гол для своєї команди.

На 80 хвилині Лисенко повернув інтригу в матчі. Капітан "Колоса" вдало зіграв під час кутового. Позбувшись опіки, нападник зі зручної позиції пробив головою – 3:2.

Останні хвилини мату завдяки голу Лисенка були напруженими, однак саме "Олександрія" провела ще один гол. На 90 хвилині крапку в матчі поставив Задерека. Максим продавив Чорноморця та з меж штрафного пробив у лівий від себе кут.

Завдяки перемозі "Олександрія" наблизилася до "Десни": тепер різниця між клубами 2 очки, однак чернігівці мають гру в запасі. Натомість відставання "Колоса" від сьогоднішнього суперника вже 14 очок.

Олександрія – Колос відеоогляд

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