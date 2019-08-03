"Маріуполь" неочікувано завдав "Олександрії" другої поспіль поразки: відео

У Маріуполь 3-го серпня відбувся другий тур чемпіонату України з футболу. Місцевий "Маріуполь" на власному полі переграв бронзового призера минулого сезону УПЛ "Олександрію".

Маріуполь – Олександрія 2:1

Голи: Фомін, 77, Вакула, 83 – Сітало, 90+5

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У першому турі УПЛ "Олександрія" та "Маріуполь" зазнали поразок. Якщо підопічні Володимира Шарана прогнозовано програли "Шахтарю", то "азовці" сенсаційно поступилися "Колосу", який є новачком УПЛ. Таким чином, у другому турі обидва колективи прагнули реабілітуватися перед фанатами та набрати перші очки в сезоні.

У першому таймі команди продемонстрували "сухий" футбол, не створивши майже жодного небезпечного моменту. На 29 хвилині гравець "Маріуполя" Фомін красиво обіграв двох суперників і пробив по воротах. Після рикошету м'яч повільно летів у кут, але Паньківу вдалося витягнути м'яч.

На 37 хвилині свою нагоду мав ще один гравець "азовців". Чурко сам пробив зі штрафного, але Паньків знову врятував партнерів. Відтак, перший тайм завершився без голів.

Маріуполь – Олександрія – відео кращих моментів першого тайму

По перерві "Маріуполь" продовжував переважати свого суперника. Дві чудові нагоди забити гол створив Мишньов. На 50 хвилині він прийняв м'яч у штрафному гостей та віддав на Чурка, але той дивом не влучив у ворота. Через декілька хвилин вже сам Дмитро пробив здалеку й м'яч після рикошету падав у ворота. Проте Паньків у чергове здійснив неймовірний сейв.

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Чудову нагоду відзначитися за "Олександрію" на 71 хвилині мав Денис Безбородько. Нападник елегантно обіграв оборонців "Маріуполя" й з меж штрафного потужно пробив. Та м'яч підступно пролетів вище воріт Рустама Худжамова. На 72 хвилині гострий момент мав Фомін. Нападник "Маріуполя" увірвався у штрафний гостей, обіграв суперників і впав. Арбітр порушення правил не угледів, відтак призначив тільки кутовий.

Через хвилину вже міг забивати Чурко. В'ячеслав увірвався у штрафний через правий фланг атаки й пробив у кут воріт. Паньків знову був на висоті й не дозволив м'ячу перетнути лінію воріт. Вже в наступній атаці Кирило Ковалець вивів "Олександрію" вперед, але лінійний арбітр зафіксував сумнівний офсайд.

На 76 хвилині "Маріуполь" отримав стовідсотковий шанс забити. Лучкевич у штрафному збив Федорчука і Юрій Можаровський вказав на пенальті. Паньків, який відбив одинадцятиметровий у матчі з "Шахтарем", цього разу свою команду не врятував. Руслан Фомін впевнено реалізував пенальті – 1:0.

На 83 хвилині "Маріуполь" закріпив свою перевагу. Владислав Вакула протягнув м'яч від центру поля, обіграв оборонців "Олександрії" та переграв Паньківа обвідним ударом – 2:0.

На 89 хвилині Безбородько міг відіграти один гол. Форвард "Олександрії" потужно пробив по центру воріт "Маріуполя" та влучив у Худжамова. Арбітр компенсував 5 хвилин й гості за цей час зуміли тільки скоротити відставання. Гол на свій рахунок записав Сітало.

"Олександрія", яка минулого сезону вперше виграла бронзові нагороди УПЛ, на старті нового сезону програла другий поспіль матч. У свою чергу "азовці" здобули дебютну перемогу в сезоні. Наступний поєдинок "Маріуполь" проведе 8-го серпня у кваліфікації Ліги Європи проти клубу АЗ Алкмар.